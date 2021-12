Lille, campioni in vetrina per la Serie A: la Juve sfida il Milan

Il Lille vola agli ottavi di Champions League e mette in vetrina i propri campioni. Diversi potrebbero sbarcare in Serie A. C’è anche un’idea per la Juventus

Ancora un grande risultato per il Lille. Il club francese continua a vendere i propri elementi migliori ma per i propri tifosi non mancano le soddisfazioni.

Lo scorso anno è arrivata la conquista della Ligue 1, oggi un’altra piccola impresa: il Lille ha infatti chiuso il proprio girone di Champions League al primo posto e sarà così inserito nell’urna delle migliori.

Il primato è arrivato dopo il successo in trasferta contro il Wolfsburg. In Germania si sono messi in luce tutti i calciatori che potrebbero a breve cambiare maglia. Il primo a lasciare Lille sarà quasi certamente Ikone, che oggi ha realizzato due assist. L’esterno è destinato a vestire la maglia della Fiorentina. Il francese, però, potrebbe non essere l’unico a sbarcare in Italia.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Biasin: “Con Ibra il Milan gioca o in dieci

Milan: doppio colpo dal Lille

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Ibrahimovic, nuovo flop Champions: ma il futuro è già scritto

Gli ottimi rapporti tra Milan e Lille sono noti e questi potrebbero favorire il trasferimento a Milano di almeno un paio di calciatori: dopo Leao e Maignan potrebbe toccare a Renato Sanches. Il portoghese è il primo nome in cima alla lista per sostituire Franck Kessie. Il contratto in scadenza nel 2023 spinge a pensare che la prossima estate sarà il momento giusto per fare le valigie e i rossoneri sono in prima fila.

In casa Lille piace tantissimo anche Botman. L’olandese sarebbe il profilo ideale per sostituire Simon Kjaer ma il prezzo del suo cartellino non è certo basso e ad oggi un suo approdo in Italia appare davvero complicato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rilancio per il bomber | Nuovo tradimento all’Inter

Jonathan David in vetrina

Anche stasera Jonathan David ha fatto valere di che pasta è fatto. L’attaccante di Brooklyn oggi, contro il Wolfsburg, ha migliorato il proprio bottino stagionale, realizzando la sua terza rete in Champions League. I gol in stagione sono così ben 14. Le prestazione del giovane calciatore non sono certamente passate inosservate. Anche in questo caso il prezzo del cartellino non è certo basso. Per strappare David al Lille servono più di 40 milioni di euro.

Se il Milan dovesse decidere di investire per un attaccante, il classe 2000 sarebbe certamente il profilo ideale. Il calciatore, però, potrebbe davvero essere un rinforzo importante per diverse squadre.

In Serie A, oltre, ai rossoneri David potrebbe far comodo anche alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centravanti. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Dusan Vlahovic. Se i bianconeri non dovessero riuscire a mettere le mani sul serbo, il calciatore del Lille potrebbe rappresentare un’ottima alternativa.