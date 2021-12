VIDEO CM.IT | Alla scoperta di Ikoné: primo colpo di mercato della Serie A

Jonathan Ikoné è sempre più vicino dallo sbarcare in Serie A: nel video su Calciomercato.it andiamo alla scoperta dell’attaccante del Lille

A Firenze continua a tenere banco la questione Vlahovic, ecco perché la dirigenza toscana si appresta a piazzare un grande colpo in attacco.



Come raccontato su Calciomercato.it, la Fiorentina è sempre più vicina a Jonathan Ikoné: nel video odierno sul nostro canale ‘YouTube’, siamo andati alla scoperta dell’attaccante del Lille. Dagli esordi con Kylian Mbappé, passando per la bocciatura al PSG e alla definitiva esplosione con i ‘Dogues’. Dopo l’interessamento del Milan in estate, sul numero ’10’ del Lille è piombata la Viola: il primo colpo di mercato della Serie A potrebbe essere proprio Jonathan Ikoné. Tutti i numeri dell’attaccante classe ’98 tra reti, presenze e assist nella massima divisione francese: il calcio italiano prossimamente potrebbe accogliere un nuovo grande protagonista. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Jonathan Ikoné.