Calciomercato Milan, rilancio per il bomber | Nuovo tradimento all’Inter

Il Milan potrebbe tentare un grande colpo sul calciomercato nei prossimi mesi. Per l’Inter non sarebbe piacevole se l’affare dovesse andare in porto

Il Milan si lecca le ferite dopo l’eliminazione dalla Champions League. Ma non tutto è da buttare per i rossoneri, anzi. La squadra di Stefano Pioli ha espresso un calcio di alto livello, spesso vanificato da qualche errore di troppo sotto porta o da errori arbitrali evidenti.

Il bello e il brutto del calcio, dipende da che parte si sta, ma comunque i passi in avanti sono nitidi in un progetto che i suoi frutti li sta portando. E neanche pochi, vista la posizione che attualmente i rossoneri occupano in campionato. E in Serie A, il Diavolo ha tutta l’intenzione di fare la voce grossa fino alla fine, sia chiaro. Proprio per questo, un occhio al calciomercato bisogna darlo, anzi Paolo Maldini è costantemente al lavoro. Questione di ricerca minuziosa e a prezzi non troppo elevati di quei profili che tanto comodo farebbero alla squadra per aspirare ai massimi obiettivi stagionali. I nostri utenti, però, le idee chiare sembrano già averle e l’hanno dimostrato nella giornata di oggi.

Calciomercato Milan, vince Icardi: è lui il colpo giusto per Pioli

In seguito all’addio alla Champions League, almeno per questa stagione, abbiamo chiesto ai nostri utenti su Twitter quale fosse il nome giusto per rinforzare l’attacco dei rossoneri. Nonostante i profili in ballo fossero di quelli importante, a emergere è stato Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha vinto il sondaggio con il 29,2% dei voti. Subito dopo, si è classificato Renato Sanches: il portoghese stuzzica, dunque, il tifo rossonero – si presume -, dato che ha attratto il 27,1%. Seguono Isco, ormai al passo d’addio al Real Madrid, e Christensen in ultima posizione. Il centrale, in ogni caso, sarebbe quasi una necessità visto l’infortunio di lungo corso di Simon Kjaer. Di seguito vi proponiamo, quindi, i risultati completi, emersi dal sondaggio sul nostro profilo Twitter.