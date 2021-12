Flop e addio al Psg dopo sei mesi: è sfida tra Juve e Inter

E’ pronto a lasciare il Psg già durante il calciomercato di gennaio. I francesi pronti a cederlo in prestito: l’Italia può rappresentare una possibile destinazione

Georginio Wijnaldum è stato uno dei grandi colpi a zero del Psg. I francesi sono stati protagonisti di un’estate intensa, acquistando diversi calciatori, che hanno visto scadere il proprio contratto lo scorso 30 giugno. Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Sergio Ramos e appunto l’olandese.

La loro avventura, per motivi diversi, non sta andando come sperato prima della firma. I rumors soprattutto attorno a Gianluigi Donnarumma sono stati davvero tanti: difficilmente il portiere italiano, però, lasciare a breve il club francese. Chi potrebbe farlo è invece Wijnaldum.

In Inghilterra riportano di un calciatore alquanto scontento di questo inizio di stagione con la maglia del Psg e pronto a cambiare aria già durante il calciomercato di gennaio. Secondo quanto riporta da Sky Sports, il Psg sarebbe disposto ad ascoltare le offerte di prestito.

Il problema maggiore, chiaramente, sarà legato all’importante ingaggio percepito dall’olandese, superiore ai nove milioni di euro netti a stagione. Tanti, troppi soldi per molte squadra.

Tra Juve e Inter: sfida per Wijnaldum

La destinazione più possibile per Wijnaldum appare essere la Premier League, dove non mancano le disponibilità economiche ma attenzione, anche ad altre piste, come può essere quella che porta al Barcellona. I blaugrana avevano mostrato interesse in passato per il giocatore. In Serie A il calciatore olandese farebbe comodo davvero a tantissime squadre: sarebbe certamente un innesto importante per la Roma di Mourinho ma la spesa da affrontare per lo stipendio non è certo poca. Più facile immaginare Wijnaldum alla Juventus: i bianconeri sono alla ricerca di qualità a centrocampo e la partenza di Ramsey, che come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, piace ad Everton, Leeds e Newcastle.

Wijnaldum potrebbe davvero rappresentare il regalo dopo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Anche l’Inter, infine, è stata sulle tracce dell’olandese in passato: anche in questa circostanza i soldi del passaggio del turno potrebbero essere d’aiuto, così come l’uscita di qualche calciatore in esubero come Vecino e Vidal.