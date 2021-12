Juventus-Malmoe, Allegri bacchetta i suoi: “Ho una preoccupazione”

Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri dopo la vittoria in Champions League contro il Malmoe

Vittoria e primato nel girone per la Juventus. Il successo di corto muso sul Malmoe e il regalo dello Zenit contro il Chelsea fanno sorridere Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Siamo primi, non sappiamo cosa uscirà dall’urna, giocare gli ottavi contro qualsiasi squadra non sarà facile. L’unica preoccupazione che ho seriamente è Venezia. Visto l’andamento è la partita più a rischio. A livello mentale c’è da prepararla al meglio”.

OCCASIONI SCIUPATE – “La squadra ha fatto bene, nella ripresa invece ha avuto un approccio sbagliato. Abbiamo sbagliato molto e creato tanto, dobbiamo migliorare anche questo. Non possiamo avere una percentuale così bassa di realizzazione”.

VENEZIA – “Serve subito mettere da parte questa partita perché sabato pomeriggio si ritorna in campo. Visto il secondo tempo di oggi, dove abbiamo allentato la tensione, non vorrei arrivare alla partita di Venezia su questa lunghezza d’onda”.

Juventus, Allegri tranquillizza su Dybala

DYBALA – “Non si sentiva tanto bene e ho preferito toglierlo. Ma non è assolutamente nulla di grave”.

ESORDIO DE WINTER – “E’ più un centrale, ha qualità tecniche nel proporsi e può giocare anche a tre dietro. Stasera ha giocato con personalità”.