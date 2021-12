“Non si sentiva tanto bene”: Allegri spiega la sostituzione di Dybala

Massimiliano Allegri in conferenza stampa parla della sostituzione di Dybala e svela che l’argentino non stava bene

Soltanto un tempo per Paulo Dybala in Juventus-Malmoe. Nell’ultima gara della fase a gironi di Champions League, con la qualificazione già ottenuta e con il primo posto ancora in palio, Massimiliano Allegri ha tenuto negli spogliatoi la Joya dopo 45 minuti di gioco.

Una scelta che lo stesso allenatore spiega in conferenza stampa nel post match: “Non si sentiva tanto bene e ho preferito toglierlo. Ma non è assolutamente nulla di grave”.

Successivamente intervenuto a ‘Sky’, il tecnico bianconero ha commentato anche la prestazione della sua squadra: E’ un buon risultato ma abbiamo sbagliato troppi gol, su questo dobbiamo assolutamente migliorare. Volevo verificare le condizioni di tutti: Rabiot, Perin, Arthur, Cuadrado“.

Juventus, Allegri a Sky sulle assenze: “Non recupereremo nessuno”

Allegri spiega il piano gara: “Volevo fare una partita aggressiva per sbloccarla, ci siamo riusciti. Restando 1-0 però si prendono dei rischi”. Archiviata la fase a gironi della Champions, c’è tempo per pensare soltanto al campionato e Allegri dice: “Ora ci aspetta una gara difficile contro il Venezia, un campo che i ragazzi non conoscono, una squadra che gioca bene e che ti allunga su un campo stretto e difficile, servirà fare una partita ordinata”.

Sulle assenze il tecnico afferma: “Non credo che McKennie lo recupereremo per Venezia, gli altri assolutamente no. Quelli che ho a disposizione sono quelli che ci saranno a Venezia.