Juventus-Malmoe, troppi errori: finisce nella bufera

Termina qui il primo tempo di Juventus-Malmoe, gara che andrà a chiudere la fase a gironi di Champions dei bianconeri. Nonostante il vantaggio c’è chi critica un centrocampista bianconero

Ci ha pensato Moise Kean con uno stupendo colpo di testa su assist meraviglioso di Bernardeschi a sbloccare Juventus-Malmoe, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Per il resto nel gelo dello Stadium i bianconeri sono apparsi piuttosto in controllo senza forzare eccessivamente i ritmi, anche se non è mancato qualche errore di troppo in fase di rifinitura nei momenti decisivi.

A tal proposito nel mirino dei tifosi ci è finito Rodrigo Bentancur per un primo tempo decisamente incolore, costellato di qualche imprecisione e reo soprattutto di aver sciupato una ghiotta chance in ripartenza ed in superiorità numerica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, va via subito | Doppia pista e grande ritorno

Juventus-Malmoe, troppi errori per Bentancur: i tifosi lo beccano sui social

La prestazione di Bentancur non è apparsa delle più brillanti, almeno stando al parere di una larga fetta di tifosi che sui social si sono scagliati con decisione contro l’uruguaiano per diversi errori di misura:

Bentancur e i passaggi decisivi: due rette parallele che viaggiano all’infinito#JuveMFF #jvtblive — PeterFF 🇮🇹 (@juvepeterFF) December 8, 2021

Bentancur con le mani nei capelli dopo l’ennesimo keypass stagionale buttato alle ortiche. Mi sono sentito meno solo#jvtblive #JuveMFF — Thiago Botta (@clabotta86j) December 8, 2021

Contropiede 4vs2, #Bentancur passa la palla agli avversari Que jugador #JuveMFF — mirko (@mirkogiovio) December 8, 2021

Rodrigo Bentancur che problemi ti affliggono — $eñor PæP (@pepsium7) December 8, 2021

La visione di gioco di Bentancur 🤦‍♂️ #JuveMalmoe — Ivangobbo (@senisregna) December 8, 2021

Non azzecca un passaggio neanche per sbaglio Bentancur — Fëderico M. (@fedeju93) December 8, 2021

I piedi di Bentancur me li immagino tutti spigoli come Lara Croft nel primo Tomb Raider.#jvtblive #juvemalmo — Paolo Locatelli (@PaoloLocatelli) December 8, 2021

Il missile in profondità verso nessuno durante un contropiede. La specialità di #Bentancur #JuveMalmo — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) December 8, 2021

L’inconsistenza di Bentancur. 🤷‍♂️ — paolo3️⃣8️⃣FiltraOttimismo azzarelli (@il_farmacista) December 8, 2021

Bentancur è tragico in zona di rifinitura, una sciagura dal punto di vista tecnico#JuventusMalmoe — Jacopo Azzolini (@AzzoJacopo) December 8, 2021