Calciomercato Juventus, nuovo affare ‘alla Locatelli’ | Inter al tappeto

Le strade di Juventus e Inter potrebbero incrociarsi nel prossimo calciomercato di gennaio, con un vincitore: i bianconeri. Ecco tutti i dettagli

La Juventus è a caccia di un bomber. Come noto, il prescelto dei bianconeri di Allegri è Dusan Vlahovic il quale ha deciso insieme ai suoi agenti di non rinnovare il contratto con la Fiorentina in scadenza a giugno 2023.

Il bomber serbo è però un obiettivo tutt’altro che facile da raggiungere, poiché ha una valutazione da almeno 60 milioni di euro ed è ambito da mezza Europa. In particolare dai club inglesi, Manchester United e City, Arsenal e il Tottenam degli ex Conte e Paratici. Come raccontatovi da Calciomercato.it, al di là di Rabiot e Aaron Ramsey, è stato individuato in Kulusevski l’uomo ‘cassa’ per finanziare in parte l’investimento e un colpo che rimane davvero molto complicato.

Ecco perché non è escluso che la Juve possa virare altrove, nella fattispecie su un altro centravanti della Serie A. In tal senso occhio a Gianluca Scamacca, tornato alla ribalta nelle ultime settimane e decisivo al ‘Meazza’. per la vittoria del Sassuolo contro il Milan di Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri perde un altro attaccante | UFFICIALE: si è operato

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Malmoe, Rabiot risponde a CM.IT: “I fischi? Sono sereno”

Calciomercato Juventus, Scamacca come Locatelli e Inter sconfitta

Su di lui è molto forte l’Inter, oltre agli stessi rossoneri ma, stando a quanto riporta ‘Interlive.it’, ‘La Vecchia Signora’ può vincere la sfida ‘mercatara’ tentando col Sassuolo un altro affare ‘alla Locatelli’. Ovvero chiudere il tutto sulla base di un prestito oneroso di un anno e mezzo con obbligo di riscatto per un totale di 28-30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | “La Juve poteva acquistare Haaland per 2 milioni!”

Allo stesso Scamacca, invece, i bianconeri potrebbero garantire un contratto di quattro anni e mezzo da 1,5-2 milioni di euro netti a stagione. Si tratterebbe, per la Juve, di un investimento valido per il presente che, soprattutto, per il futuro considerato che il centravanti ha solo 22 anni ed enormi prospettive fin qui intraviste solo in parte.