Juventus-Malmoe, Rabiot risponde a CM.IT: "I fischi? Sono sereno"

Al fianco di Allegri in conferenza stampa, prima di Juventus-Malmoe, c’era anche Rabiot: “Devo solo concentrarmi nel fare bene per la squadra”

I bianconeri domani sera saranno impegnati in una partita di Champions League che non ha praticamente nulla da dire, anche se l’ipotesi primo posto non è ancora da escludere matematicamente.

In conferenza stampa insieme a Massimiliano Allegri, si è presentato anche Adrien Rabiot. Il francese domani sera sarà titolare, come ha rivelato il tecnico livornese, e proverà a ritrovare la forma migliore. Ecco le dichiarazioni del centrocampista in vista di Juventus-Malmoe.

RUOLO – “Ruolo? Devo adattarmi a quello che mi chiede il mister. Gol? Voglio aiutare la squadra, devo fare qualcosa in più”.

MOMENTO ATTUALE – “Devo dare di più. Lo so anche io e sto lavorando per questo. Mi trovo molto bene in Italia. In campionato è ovvio che ci aspettavamo dei risultati migliori”

Adrien Rabiot ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “I fischi contro il Genoa? Non mi fanno male, sono un professionista e faccio questo lavoro da dieci anni. Nel calcio può capitare. Cerco di restare sereno e concentrarmi solo sul campo per fare bene e aiutare la squadra. Devo pensare a migliorare e fare bene con l’obiettivo di cambiare anche questo”.