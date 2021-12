Calciomercato Juventus, blitz e cessione: via l’esubero di Allegri

Dalla Spagna danno per fatta la cessione da parte della Juventus di uno degli esuberi di Massimiliano Allegri. Ecco i dettagli

Meno uno. Stando alle clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la Juventus ha definito del tutto la cessione di uno dei suoi esuberi. L’operazione verrà ufficializzata nel prossimo calciomercato di gennaio.

Via dalla Juventus, verosimilmente a titolo definitivo. Lui è l’esubero più esubero di tutti: Aaron Ramsey. Appena cinque presenze in stagione, gioca di fatto più con la sua Nazionale che con la maglia bianconera. Torna a Torino e si fa male, così Allegri non lo ha mai a disposizione. Il tecnico ne farebbe volentieri a meno, idem la Juve visto soprattutto il suo ingaggio di 9 milioni di euro lordi, a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2023. Per ‘Diario Gol’ l’addio del classe ’90 gallese è comunque alle porte: il sito spagnolo dà per conclusa la sua cessione al Newcastle, fresco di acquisizione del fondo Pif.

Calciomercato Juventus, Ramsey via a gennaio: ‘esultano’ anche i tifosi

Se la notizia trovasse conferme, tenendo conto che del Newcastle ve ne abbiamo parlato già qualche giorno fa, Ramsey direbbe addio ai bianconeri dopo due anni e mezzo in cui ha totalizzato 70 presenze, 6 gol e altrettanti assist. In generale senza mai lasciare il segno e, sicuramente, per la gioia della stessa Juve nonché dei suoi tifosi.

In Inghilterra, dove ha invece dimostrato di essere un giocatore importante, il 30enne di Caerphilly può rilanciarsi mettendosi definitivamente alle spalle la negativa esperienza in Serie A, con la Juventus che due anni e mezzo fa credeva di aver messo a segno un super colpo, pure perché a costo commissioni escluse. E’ andata diversamente, come fin qui ha ‘parlato’ il campo, e quindi ora l’unica strada percorribile è quella del divorzio. Meglio se a gennaio, attraverso la risoluzione del contratto o la cessione.