La Roma corre ai ripari: Mourinho vuole soffiarlo all’Inter

La Roma a gennaio interverrà sul mercato anche per migliorare il centrocampo: concorrenza all’Inter per un obiettivo

Momento difficile per la Roma di Josè Mourinho. Contro l’Inter è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, peraltro con una prestazione non all’altezza. In classifica i punti di distacco dal quarto posto sono nove, con una settima posizione che non rispecchia le attese suscitate dall’arrivo in panchina dello Special One.

Anche per questo a gennaio la società capitolina è pronta ad intervenire sul mercato per assicurare i rinforzi giusti all’allenatore portoghese. Tra i reparti che devono essere integrati c’è sicuramente il centrocampo ed è proprio in mediana che potrebbe arrivare un calciatore nel mirino anche dell’Inter.

Calciomercato Roma, obiettivo Tolisso: c’è anche l’Inter

Il nome è quello di Corentin Tolisso. Come riferisce ‘fussballtransfers.com’, la Roma ha mostrato un interesse specifico per il centrocampista francese e Mourinho lo vorrebbe nella sua squadra. Un interesse che fa i conti con la concorrenza, per la stessa fonte, di Tottenham e Inter.

Il calciatore, titolare nelle ultime tre partite del Bayern Monaco a causa dell’emergenza in mediana, ha espresso il desiderio a cambiare squadra già nel mese di gennaio. La società tedesca è pronto ad accontentarlo, potendo così incassare una piccola cifra ed evitare l’addio gratis a fine stagione, visto il contratto in scadenza a giugno. Un affare per la Roma che si è iscritta alla corsa per l’ex Lione.

Tolisso a parte, come raccontato da Calciomercato.it, la Roma a gennaio è intenzionata a chiudere almeno due colpi: il centrocampista (con Zakaria in prima fila ma con la forte concorrenza della Premier League) e il terzino destro. Per quest’ultimo Pinto ha presentato un’offerta per Aarons, esterno del Norwich: prestito con diritto di riscatto, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione. Un profilo che piace però anche a Borussia Dortmund, Everton e al Tottenham del duo italiano Conte–Paratici.