VIDEO CM.IT | Un Mourinho a Roma: la luna di miele è già finita?

Il punto sulla questione Josè Mourinho a Roma dopo le recenti sconfitte contro Bologna prima e Inter poi. Luna di miele già terminata?

Il silenzio dei Friedkin mentre i risultati stentano a decollare. Mourinho tra presente e futuro a Roma. Le avances del Newcastle, il possibile interesse dell’Everton: tante voci nel futuro dello Special One, mentre la proprietà americana stenta a far sentire la sua voce a Roma.



Il punto della situazione nel video di oggi che esplora il destino dell’allenatore giallorosso, accolto come un eroe al suo arrivo in estate ed ora nel mirino della critica per i risultati. I passi falsi contro Bologna e Inter sembrano aver leggermente cambiato le carte in tavola e soprattutto l’atteggiamento rinunciatario manifestato nel ko dell’Olimpico contro i nerazzurri ha destato diverse preoccupazioni.

Ora palla al campo con due partite importanti: in Conference League, in casa del CSKA Sofia e poi in campionato lunedì prossimo all’Olimpico contro lo Spezia.