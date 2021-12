Mancini in Premier League: la risposta netta del commissario tecnico

Roberto Mancini parla delle voci che lo vogliono vicino al ritorno in Premier League: la risposta netta del commissario tecnico

Dalle stelle alle critiche. Per Roberto Mancini la vittoria di Euro 2020 è ormai già quasi un ricordo lontano. Colpa del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 che ha visto la Svizzera chiudere al primo posto davanti all’Italia.

Una situazione che ha portato gli azzurri agli spareggi per arrivare in Qatar: prima la Macedonia in casa poi, se tutto dovesse andare bene, la finale in trasferta contro la vincente di Portogallo-Turchia. Una situazione che ha portato anche a rumors sul futuro del commissario tecnico: si è parlato di un possibile ritorno in Premier League, con il Manchester United in prima fila, oltre che di un interesse di Juventus e di Psg. Lo stesso Mancini, a margine della presentazione del libro Photoansa 2021 a Roma, ne ha parlato, facendo chiarezza sul suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Sorteggi playoff Mondiali, profezia Italia: “Ronaldo ci eliminerà due volte”

Calciomercato, Mancini in Premier League: “Tutto falso”

Il commissario tecnico dell’Italia smentisce le voci di un possibile accordo verbale con un club del campionato inglese: “E’ tutto falso. Il mio unico obiettivo è arrivare al Mondiale e quindi riuscire a vincerlo”.

LEGGI ANCHE >>> Manchester United, Rangnick su Cristiano Ronaldo: l’annuncio spiazza tutti

Non soltanto mercato nelle parole di Mancini che si è soffermato anche sull’appuntamento di marzo e sulle critiche ricevute dalla Nazionale: “Nelle qualificazioni le cose non sono andate bene, ma dobbiamo accettarlo. Ora occorre rimboccarci le maniche e ripartire. C’è ancora una possibilità”. Un percorso però non semplice, ma il tecnico di Jesi rivendica quanto già fatto dal suo gruppo: “Il sorteggio non è stato bellissimo ma siamo i campioni d’Europa: possiamo vincere la semifinale e poi giocarci la finale dei playoff”.

Appuntamento il 24 marzo con Italia-Macedonia: è quello l’unico pensiero di Roberto Mancini e della Nazionale italiana. La Premier League, con le sirene del Manchester United, almeno per ora, possono attendere.