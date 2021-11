Sorteggi playoff Mondiali, profezia Italia: “Ronaldo ci eliminerà due volte”

I sorteggi dei playoff per i Mondiali di Qatar 2022 non hanno riservato un esito favorevole per l’Italia di Roberto Mancini: ecco le reazioni

Roberto Mancini, dopo la mancata qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022, aveva subito annuncia con grande forza d’animo: “Ci qualificheremo”.

Sicuramente il sorteggio dei playoff non aiuta gli intenti del tecnico, di cui vi abbiamo riportato le parole a caldo negli ultimi minuti. Se la Macedonia del Nord è sulla carta avversario abbordabile, nello stesso path dell’Italia c’è anche il Portogallo. E no, non si tratta di una Nazionale semplice da affrontare. Anzi, è sicuramente la peggiore possibile, anche più dello spauracchio Svezia, a livello tecnico e per quanto riguarda i singoli in campo.

Sorteggi playoff Mondiali 2022, Italia e Portogallo nello stesso path: le reazioni

Proprio per questo, subito dopo l’esito sfavorevole dell’urna, non sono mancate le reazioni sui social. Anzi, il web è stato bombardato da sarcasmo, meme e – ammettiamolo – anche un po’ di sconforto per la sfortuna degli azzurri. C’è anche chi nomina direttamente il pericolo numero uno: Cristiano Ronaldo. Alcuni utenti profetizzano addirittura che l’ex Juventus potrebbe incontrare proprio i bianconeri in Champions League. Potenzialmente quindi potrebbe eliminare due volte l’Italia, con i club e in Nazionale. Di seguito vi riportiamo alcuni dei post che circolano negli ultimi minuti.

#Ronaldo è consapevole che il suo #Portogallo è spacciato perché sa quanto lo spogliatoio dell’#Italia sarà caricato dai discorsi motivazionali di #Bonucci — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) November 26, 2021