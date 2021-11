Sorteggio playoff Mondiali 2022 per le nazionali europee, c’è attesa per scoprire chi saranno gli avversari dell’Italia

C’è grande attesa per scoprire chi saranno gli avversari dell’Italia in quello che è il sorteggio dei playoff europei per i Mondiali 2022. Due le partite in programma, una semifinale prevista il 24 marzo, che l’Italia giocherà in casa e la finale invece prevista il 29 marzo. La vincitrice della semifinale 1 si sfiderà contro la vincente della semifinale 2. Chi vincerà la semifinale 3 affronterà la vincente della semifinale 4. E chiaramente la vincente della semifinale 5 giocherà contro chi supererà il turno nella semifinale 6.

Semifinale 1: Scozia-Ucraina

Semifinale 2: Galles-Austria

Semifinale 3: Russia-Polonia

Semifinale 4: Svezia-Repubblica Ceca

Semifinale 5: Italia-Macedonia del Nord

Semifinale 6: Portogallo-Turchia

La Finale 1 sarà giocata in casa della vincitrice della semifinale 2, la finale 2 sarà giocata in casa dalla vincitrice della sfida tra Russia e Polonia, mentre l’Italia, in caso di vittoria, dovrà giocare la finale in trasferta, in Turchia o in Portogallo.