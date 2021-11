Sorteggi playoff Mondiali, Ceferin: “Italia e Portogallo qui, la dice lunga”

Aleksander Ceferin ha parlato prima dei sorteggi dei playoff dei Mondiali di Qatar 2022. Nel suo discorso viene citata anche l’Italia

Aleksander Ceferin ha parlato alle porte dei sorteggi per i playoff di Qatar 2022. L’Italia è pronta ad affrontare le sfide che decideranno il suo futuro, dopo la mancata partecipazione all’ultima edizione, dopo l’eliminazione per mano della Svezia.

Ceferin illustra la situazione attuale, mettendo in evidenza l’alto livello del calcio europeo, visto la presenza di squadre di blasone assoluto, come l’Italia appunto. Ecco il suo discorso: “Gli ultimi due vincitori degli Europei, Italia e Portogallo, sono ai playoff, la dice lunga su quanto sia versatile il calcio europeo. Ogni squadra cercherà il suo posto per realizzare il suo sogno ai Mondiali di Qatar 2022. Auguro a ogni squadra il proprio successo”. E ora non resta che attendere il sorteggio per capire chi dovrà affrontare l’Italia per accedere ai Mondiali.