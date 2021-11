Appuntamento speciale su CMIT TV per i sorteggi dei Playoff che vedrà protagonista anche l’Italia di Mancini

Nuovo appuntamento su CMIT TV: saremo in diretta, come sempre sul nostro canale Twitch, per i sorteggi dei Playoff Mondiali. L’Italia di Mancini conoscerà l’avversaria in semifinale e l’eventuale finalista.

Conducono Marco Giordano e Maurizio Russo.