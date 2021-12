Manchester United, Rangnick su Cristiano Ronaldo: l’annuncio spiazza tutti

Il Manchester United presenta Ralf Rangnick, manager ad interim dei Red Devils: la conferenza del tecnico tedesco

Nuovo corso per il Manchester United: i Red Devils presentano oggi Ralf Rangnick, tecnico che guiderà la squadra fino al termine della stagione per poi diventare per due anni consulente del club.

Prevista a breve la conferenza stampa dell’allenatore che darà le prime risposte sulle sue strategie, partendo ovviamente da Cristiano Ronaldo. Calciomercato.it vi offre la diretta testuale della conferenza di Rangnick.

SITUAZIONE DELLA SQUADRA – “Ho seguito le ultime gare della squadra, la rosa ha molto talento ma anche giocatori molto giovani. Devo aiutare i ragazzi ad avere maggiore equilibrio nel corso della partita e minimizzare gli eventi episodici che possono avvenire”.

OBIETTIVI – “Non è facile subentrare a stagione in corso. La distanza con le prime tre è grande, cercheremo di ottenere più vittorie possibile”.

CONTRATTO E FUTURO – “Sarò qui per sei mesi, non abbiamo parlato di cosa succederà in estate. Per ora sono qui e vedremo cosa accadrà, non possiamo parlarne ancora”.

CARRICK – “L’ho incontrato due giorni fa, ho provato a convincerlo a restare ma devo accettare la sua decisione”.

CRISTIANO RONALDO – “Devi sempre adattare il tuo gioco ai calciatori che hai. L’ho incontrato, è un calciatore che fa ancora la differenza in maniera consistente, non ho mai visto un giocatore della sua età riuscirci così. E’ pienamente concentrato sulla squadra”.

NUOVI GIOCATORI – “Non è il momento di parlarne, nelle prossime settimane dovremo concentrarci sul lavoro da fare. Dopo Natale ci sarà la possibilità di discutere di eventuali acquisti a gennaio”.

ATTACCANTI – “Abbiamo un potenziale notevole, non c’è bisogno al momento di ragionare su altri giocatori in quel reparto”.

HAALAND – “L’inverno non è il momento per trasferimenti sostenibili. Clausola su acquisti top? Sono sciocchezze, non c’è nessuna clausola simile nel mio contratto”.