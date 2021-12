Juventus, Conte se lo porta in Inghilterra | Il giocatore è d’accordo

Juventus, un bianconero pronto a fare le valigie: lo aspetta Antonio Conte al Tottenham, il segnale decisivo

Dopo un avvio di campionato decisamente complicato, il calendario può dare una grande mano alla Juventus per ricucire l’ampio divario con le prime posizioni. La classifica può accorciarsi improvvisamente per i bianconeri, se riusciranno a sfruttare le prossime gare prima di Natale, a cominciare da quella contro il Genoa.

Allegri, nonostante le difficoltà, sa che la sua squadra può dare risposte molto migliori in campo di quanto accaduto finora. Ai suoi chiede dunque un filotto di vittorie per chiudere il girone d’andata e il 2021 in crescita e guardare alla seconda parte della stagione con ottimismo. A gennaio, lo scontro diretto subito in programma con il Napoli e il mercato potrebbero dare una ulteriore grande mano ai piemontesi per riproporsi con convinzione quantomeno per la corsa Champions. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus, qualora dovesse riuscire a monetizzare in maniera consistente dalle cessioni, potrebbe tentare un assalto a Vlahovic. Numerosi i bianconeri in predicato di dire addio a gennaio e uno di questi in particolare si starebbe avvicinando alla partenza.

Juventus, Kulusevski non trova spazio con Allegri: pronto a raggiungere Conte

Si tratta di Dejan Kulusevski, seguito già da tempo dal Tottenham dell’ex Paratici, come raccontato da Calciomercatoweb.it. Lo svedese ha racimolato diverse presenze ma con un impiego centellinato, il feeling con Allegri non è scattato e l’ex Parma sta dunque pensando di dare una svolta alla sua carriera. La Juventus intende guadagnare dalla sua cessione almeno 35 milioni di euro e del resto l’altro grande ex Antonio Conte stima molto l’esterno.

Per Kulusevski è in piedi, come spiegato da Calciomercatonews.com, anche una pista Arsenal con possibile scambio per Lacazette. A fare la differenza potrebbe essere la volontà dello svedese, che, come riferito da ‘todofichajes.com’ in Spagna, avrebbe dato il via libera al suo agente per trattare la sua cessione agli ‘Spurs’. Una operazione che potrebbe fare la felicità sia di Conte che della Juventus.