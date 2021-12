Calciomercato, pazzesco Hulk | Il campione in Brasile sbarca in Serie A

Le ultime di calciomercato vedono a sorpresa protagonista il brasiliano Hulk, che ha trascinato l’Atletico Mineiro alla conquista del Brasileirao dopo 50 anni

Cinqunta anni dopo l’ultima volta, l’Atletico Mineiro si è laureato Campione del Brasile. La conquista del Brasileirao da parte del ‘Galo’ ha il timbro di Hulk, tornato a casa dopo cinque anni vissuti in Cina. Ben 18 le reti messe a segno dal 35enne di Campina Grande, il cui futuro a sorpresa potrebbe essere di nuovo in Europa dove ha già indossato le maglie di Porto e Zenit. Di più: addirittura in Italia, in Serie A.

Stando alle clamorose indiscrezioni di ‘fichajes.net’, infatti, Hulk è finito nel mirino di una big del nostro massimo campionato di Serie A. Ovverosia il Milan, intenzionato a rinforzare l’attacco vista la possibile partenza di Pellegri. I rossoneri puntano un profilo giovane se non giovanissimo come l’ex Genoa, ma per il portale ispanico affascina molto pure il profilo del ‘vecchio’ Hulk, coetaneo di Giroud e di quattro anni più piccolo di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Hulk può liberarsi a zero

Tutto è possibile nel calciomercato, quindi anche l’arrivo di Hulk alla corte di Stefano Pioli. Ricordiamo che il brasiliano è legato all’Atletico Mineiro fino al dicembre del 2022, con opzione per un’altra stagione. Quindi o si libera a zero a fine anno, cosa non impossibile data l’età e il successo regalato ai tifosi del Mineiro, in caso contrario il club targato Elliott dovrebbe sedersi a trattare con la società di Belo Horizonte.

Da capire quanto eventualmente possa chiedere per un calciatore ormai a fine carriera, una carriera comunque di tutto rispetto tra club e Nazionale dove può vantare 49 presenze e 11 gol. Il palmares di Hulk è di assoluto prestigio: 6 volte campione nazionale tra Porto (4), Zenit e Shanghai SIPG, una Europa League (coi ‘Dragoes’) e tante altre coppe.