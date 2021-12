Sostituto Kjaer, decisione presa: il Milan ‘bussa’ alla rivale

Il Milan fa i conti con l’infortunio di Kjaer e può tornare sul mercato: il nome giusto può essere quello che arriva da una rivale

Il comunicato subito dopo l’operazione non lascia spazio a speranze: per Simon Kjaer la stagione è finita nella gara con il Genoa. L’artroscopia del ginocchio sinistro è stata eseguita per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la reinserzione del legamento collaterale mediale.

Un intervento per il quale i tempi di recupero ipotizzati sono di almeno sei mesi. Una mazzata per il Milan e per la retroguardia di Pioli che ora può contare su Tomori, Romagnoli e Gabbia al centro della difesa. Proprio per questo i rossoneri potrebbero cambiare i loro piani e tornare sul mercato già nel mese di gennaio. Un rinforzo necessario per dare l’assalto allo scudetto, soprattutto se la squadra dovesse centrare la qualificazione agli ottavi di Champions oppure ‘retrocedere’ in Europa League. Con il doppio impegno settimanale, infatti, non è pensabile poter contare soltanto su tre elementi tra i quali uno, Gabbia, giovane e che non sembra ha convinto.

Calciomercato Milan, Kjaer ko: il rinforzo dalla rivale

Ma quale può essere il colpo giusto in difesa per il Milan a gennaio? Calciomercato.it lo ha chiesto ai propri utenti su Twitter ipotizzando un Maldini che bussa alla porta di una rivale per acquistare un centrale di difesa. I nomi sono quelli di Rugani della Juventus, Kumbulla della Roma e poi Juan Jesus del Napoli e Ranocchia dell’Inter.

Il difensore che ha ricevuto più voti è Kumbulla della Roma che ha raccolto il 38,4% di preferenze. Dietro c’è Rugani con il 31,9% di voti. Molto più staccati gli altri due: Ranocchia raccoglie il 18,2% di preferenze, mentre Juan Jesus si ferma all’11,5%. Nelle prossime settimane si capirà quale saranno le mosse rossonere per l’emergenza difensiva e su chi punterà Maldini nel calciomercato di gennaio.