Pietro Pellegri, attaccante del Milan di Stefano Pioli, si è fermato per un problema muscolare poco dopo i dieci minuti di gioco della gara: le ultime

Altra tegola per il Milan di Stefano Pioli che ha perso per infortunio la punta di scorta Pietro Pellegri. Il giocatore ex Genoa, arrivato nell’ultima estate di calciomercato, aveva l’occasione per dimostrare il suo valore per la prima volta da titolare, ma uno scatto in recupero su Zortea gli è costato la partita. Le ultimissime su Milan-Salernitana, sfida di Serie A valida per la sedicesima giornata di campionato

Il giocatore di proprietà del Monaco ha infatti accusato un problema fisico che l’ha costretto alla sostituzione da parte di Stefano Pioli prima del quarto d’ora di gioco. Al suo posto non è entrato Zlatan Ibrahimovic, ma Rade Krunic, trequartista ex Empoli. Una brutta tegola per Stefano Pioli che ha già ai box Olivier Giroud, centravanti francese arrivato dal Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter: ecco Alvarez, bruciato il Milan

LEGGI ANCHE >>> Addio Milan: da Cristiano Ronaldo… con l’ex compagno Donnarumma

Milan, Pellegri sfortunatissimo: la sua stagione

Pietro Pellegri è arrivato dal Monaco in prestito per rilanciarsi dopo una parentesi nel Principato non particolarmente esaltante. Il giovane attaccante, noto alle cronache per aver segnato nel famoso Roma-Genoa, ultima gara della carriera di Francesco Totti, non è riuscito a incidere finora nel gioco del Milan, un po’ per la sua condizione fisica, un po’ per le scelte tecniche di Stefano Pioli, allenatore della squadra rossonera.

Sono infatti pochi gli scampoli di gara di Pellegri con la maglia del Milan in questa stagione. Sono finora cinque le presenze del giocatore ancora di proprietà del Monaco in questa stagione con zero reti finora messe a segno.