Milan-Salernitana, Pioli esalta un rossonero e spiega il cambio di Leao

Stefano Pioli ha commentato il successo del Milan sulla Salernitana: le parole del tecnico dei rossoneri dopo il match pomeridiano

Il Milan vince e vola al primo posto in classifica, in attesa di Napoli-Atalanta. Al termine del match Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’, analizzando la gara della sua squadra: “E’ stata una bella vittoria, una bella prestazione. Chiaro che con qualche gol in più sarebbe stato meglio per i miei giocatori. La squadra ha dimostrato maturità, volevamo dare continuità alla prestazione di Genova e ci siamo riusciti”.

LEAO – “Ha preso una botta, si era indurito il muscolo quindi meglio non rischiare. Leao in quella posizione è difficile da marcare nell’uno contro uno. Krunic è un calciatore molto intelligente e ci è molto utile”.

CHAMPIONS – “I ragazzi cominceranno domani a rivedere le situazioni delle partita di andata. A certo livello serve qualità e intensità: sono due caratteristiche che devono rappresentare la nostra prestazione di martedì. Il Liverpool ha attaccanti fantastici, una squadra tra le più forti in Inghilterra e d’Europa. Abbiamo voluto questa occasione con una grande prestazione a Madrid e ci proveremo. Avremo un grandissimo ambiente e cercheremo di sfruttarlo, sapendo che qualcosina al Liverpool dobbiamo concederlo ma anche che possono lasciare degli spazi”.

Milan-Salernitana, Pioli: “Mi aspettavo la Juve più vicina”

CAMPIONATO – “Avevo pronosticato un campionato equilibrato, mi aspettavo qualche squadra in più. In questo momento sembra che le prime squadre si stanno staccando invece mi aspettavo più vicine Juve, Lazio e Roma. Sempre i dettagli, le competizioni europee, gli infortuni potranno cambiare risultati di una squadra. E’ il secondo anno che partiamo così bene, serve mantenere alto il livello per tutto l’anno. Non è ancora il momento di guardare la classifica. C’è soddisfazione per come abbiamo reagito a due sconfitte, ma ci sono ancora partite da qui a Natale”.

BRAHIM DIAZ – “Sta facendo ottime giocate, ma può ancora migliorare e poi può segnare qualche gol visto che ha avuto le occasioni. Abbiamo giocato con quattro calciatori offensivi giovani: tre ’99 e un 2021. Hanno fatto bene, dispiace per Pellegri: aveva iniziato bene”.