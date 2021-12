Serie A, Milan-Salernitana 2-0: vittoria e primo posto con dedica speciale

Il Milan batte la Salernitana e si prende il primo posto in classifica, in attesa della sfida tra Napoli e Atalanta di questa sera

Tutto facile per il Milan contro la Salernitana: pratica in archivio dopo appena 18 minuti con l’uno-due firmato Kessie e Saelemaekers che mette al tappeto la squadra di Colantuono e fa gioire i rossoneri.

Una vittoria dedicata a Kjaer, operato ieri al ginocchio e per il quale la stagione è finita. I compagni di squadra hanno voluto omaggiare il centrale danese mostrando la sua maglia numero 24 al momento del gol, dopo essere entrati in campo per il riscaldamento con una maglia in suo onore.

Un successo importante quello della squadra di Pioli che proietta i rossoneri al primo posto in classifica, in attesa dei due big match di giornata: Roma-Inter in programma alle 18 e Napoli-Atalanta questa sera alle 20.45. Un duplice scontro diretto che delineerà in maniera più chiara la classifica nella zona alta.

Milan-Salernitana 2-0: marcatori e classifica

La partita si mette subito bene per il Milan con uno degli uomini più chiacchierati: Franck Kessie. E’ sua la rete che sblocca il match dopo appena cinque minuti di gioco, mettendo in discesa la pratica per Pioli. I rossoneri però al 15′ fanno di nuovo i conti con la sfortuna: Pellegri è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio e al suo posto entra Krunic.

Poco male per il Milan che tre minuti dopo chiude la pratica: tocca a Saelemaekers siglare il 2-0 che sarà anche il risultato finale della partita. La Salernitana non trova mai lo spunto per impensierire Maignan se non nel finale, mentre Belec è bravo in almeno un paio di occasioni (su Diaz e Messias) a negare il gol del tre a zero al Milan. Un Milan che per qualche ora almeno si gode il ritrovato primo posto in classifica.

MILAN-SALERNITANA 2-0

Marcatori: 5′ Kessie (M), 18′ Saelemaekers

CLASSIFICA SERIE A: Milan* punti 38, Napoli 36, Inter 34, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio 22, Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana* 8.

*una partita in più