Milan-Salernitana, attaccante nel mirino: “Oggi non ha proprio voglia”

Piovono critiche per il rossonero nella sfida tra Milan e Salernitana attualmente in corso al Meazza

Il Milan vince e convince al ‘Meazza’ contro la Salernitana, eppure i tifosi rossoneri muovono comunque delle critiche. Cristiche soprattutto all’indirizzo di Rafael Leao, non a caso in tendenza su Twitter con oltre 17mila tweet. Tutti a suo sfavore.

Ecco alcuni dei tantissimi tweet ‘contro’ Leao, molto sottotono nei primi 45′ della gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A e che la squadra di Pioli sta vincendo per 2-0 grazie alle reti di Kessie e Saelemaekers:

Leao non mi piace per niente l atteggiamento che sta avendo, azione del gol a parte

Leao sta giocando in modalità principiante dove ti metti a provare le skill e robe simili a questo di segnare non frega niente per lui è come se stesse giocando al parco con dei bambini

— Simone (-41) (@_Sim95_) December 4, 2021