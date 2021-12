Inter, continua l’emergenza: un titolarissimo ancora KO contro Mourinho

Per l’Inter c’è adesso l’ostacolo Roma dopo la vittoria di San Siro contro lo Spezia. Continua però l’emergenza in difesa per Simone Inzaghi

L’Inter oltre l’emergenza. Continua il momento d’oro della squadra di Simone Inzaghi, che nonostante la diverse assenze nel reparto difensivo regola senza problemi lo Spezia.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE e TABELLINO Inter-Spezia | Dimarco impeccabile, fantasma Salcedo

Una vittoria mai in discussione quella contro la formazione allenata dall’ex Thiago Motta, accolto calorosamente dal pubblico nerazzurro di San Siro. Inter sempre in controllo, malgrado una difesa inedita con Skriniar al centro e D’Ambrosio in campo per la defezione dell’ultima ora di Bastoni, fermato dalla gastroenterite e dalla febbre.

Il giovane difensore della Nazionale dovrebbe comunque recuperare per la trasferta di sabato contro la Roma, quando di fronte ai campioni d’Italia ci sarà per la prima volta da avversario in panchina l’ex José Mourinho. “Speriamo di recuperare Bastoni per Roma, aveva la febbre alta. Per de Vrij c’è qualche speranza, così come per Kolarov. Per Darmian e Ranocchia bisogna invece aspettare un po’”, questo il ‘bollettino’ di Inzaghi ieri in conferenza stampa al termine del match contro lo Spezia.

Inter, slitta il rientro di de Vrij: Inzaghi non lo rischia per la Roma

Il tecnico piacentino spera di recuperare in tempo de Vrij, anche se l’olandese non è ancora così vicino al rientro in campo. Negli ultimi giorni ha continuano il lavoro personalizzato ad Appiano Gentile, con il problema muscolare alla coscia rimediato in Nazionale che non è ancora del tutto smaltito. Inzaghi e lo staff medico non vogliono rischiare ricadute e c’è massima cautela perciò sul via libera per il ritorno sul terreno di gioco dell’ex Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Il canterano di Inzaghi coccolato dai tifosi: “Interista vero”. E c’è la firma in arrivo

Da qui alla sosta natalizia ci sono ancora tanti impegni e alla Pinetina non vogliono correre rischi. Se de Vrij saltasse anche la Roma (match nel quale saranno sicuramente ko Ranocchia e Darmian), un suo rientro dovrebbe così slittare alla sfida di Champions League in casa del Real Madrid o al successivo impegno di campionato con il Cagliari.