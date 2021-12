Inter promossa, Inzaghi sul ‘giallo’ rigore: “Ho tre specialisti”

Le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria contro lo Spezia a San Siro

Simone Inzaghi è ovviamente soddisfatto dopo il 2-0 con il quale l’Inter ha regolato lo Spezia a San Siro. Le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro: “Abbiamo fatto un passo in avanti sul piano della maturità. Sapevamo che non era semplice ma i ragazzi hanno avuto il giusto approccio alla gara. Sono stati bravissimi e hanno avuto pazienza, giocando con ordine e concedendo pochissimo allo Spezia. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.

DIFESA – “Skriniar ha fatto benissimo oggi da centrale, ma anche Bastoni aveva giocato bene a Venezia in quella posizione. Senza dimenticare Ranocchia che ha giocato due partite strepitose, ma purtroppo si è dovuto fermare. Ci siamo dovuti adattare, però ero tranquillo nonostante le assenze”.

INFORTUNI – “Speriamo di recuperare Bastoni per Roma, aveva la febbre alta. Per de Vrij c’è qualche speranza, così come per Kolarov. Per Darmian e Ranocchia bisogna invece aspettare un po’. Vidal? Arturo ha preso un colpo sul piede, speriamo non sia niente. Adesso era un po’ dolorante, lo valuteremo domani”.

RIGORE – “Abbiamo Lautaro, Calhanoglu e Perisic come specialisti e che si stanno alternando tra loro. Ho la massima fiducia in Lautaro e Calhanoglu”.