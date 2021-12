Furia Thiago Motta contro l’arbitro: “Lautaro non doveva essere sul dischetto”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro l’Inter a San Siro

Thiago Motta punta il dito contro la direzione arbitrale dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter.

Il tecnico dello Spezia ed ex della gara lamenta la mancata espulsione nel primo tempo di Lautaro Martinez: “Era un rosso chiarissimo, Lautaro non doveva restare in campo. Ha seguito il nostro giocatore prima dell’aggressione: meritava l’espulsione e non il giallo secondo me. Con un uomo in meno per l’Inter la partita sarebbe stata diversa, senza dimenticare che poi Lautaro va a procurarsi e segnare il rigore nel secondo tempo. Non doveva essere semplicemente sul dischetto”.

Thiago Motta prosegue: “Per me non va tutto bene, sono già sono diversi gli episodi che ci hanno sfavorito in questa stagione. Alla fine ho parlato con l’arbitro per capire le sue decisioni e come funziona e interviene il VAR. Ma il discorso con il direttore di gara resta in campo tra me e lui. Ora comunque dobbiamo pensare alla prossima partita, prendere quello di buono che abbiamo fatto oggi in campo e fare del nostro meglio contro una squadra pericolosa come il Sassuolo. La classifica non mi preoccupa”.

Thiago Motta dopo Inter-Spezia: “Ringrazio i tifosi”

TIFOSI INTER – “Ringrazierò per sempre i tifosi dell’Inter e li ringrazio per l’accoglienza di oggi. Abbiamo vissuto dei momenti belli e irripetibili insieme. Li ringrazierò per sempre. Brozovic uno dei migliori nel suo ruolo? Sta dimostrando di essere un giocatore importante da tante stagioni ormai. Spero per lui che possa continuare su questi livelli. Oggi abbiamo perso ma abbiamo incontrato la migliore squadra del campionato”.