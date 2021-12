Vicino un altro rinnovo in casa Inter. I tifosi nerazzurri coccolano il ‘canterano’ di Inzaghi nel match contro lo Spezia

Primo tempo finora impeccabile per Federico Dimarco. L’ex laterale del Verona anche contro lo Spezia sta interpretando ancora volta al meglio il ruolo di mezzo sinistro nel reparto arretrato dell’Inter.

Il canterano è ormai un titolare aggiunto per Inzaghi e dà la possibilità al tecnico piacentino di affidardi a diverse varianti tattiche a gara in corso. La dirigenza di Viale della Liberazione lo ha praticamente blindato, con il classe ’97 che prossimamente firmerà il rinnovo di contratto fino al 2026.

Dimarco è diventato in poco tempo uno dei beniamini del pubblico di San Siro per la sua fede nerazzurra e le prestazioni in campo. “Dalle giovanili alla Serie A con addosso i colori della nostra città: Federico Dimarco interista vero”, lo striscione che gli ha dedicato la Curva Nord questo pomeriggio nel primo tempo della sfida con lo Spezia. I tifosi si coccolano il jolly di Inzaghi, in attesa dell’imminente firma sul nuovo contratto.