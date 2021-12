Genoa-Milan, Pioli: “Kjaer nota dolente” | Retroscena su Ibrahimovic

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del post partita di Genoa-Milan, dopo il roboante successo al Marassi

Il Milan rialza la testa e lo fa nel migliore dei modi contro il Genoa dello storico ex Schevchenko. Roboante 0-3 per i rossoneri, che si rilanciano nella corsa scudetto. Ai micorofoni del post partita, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichirazioni. Di seguito le sue parole a ‘Dazn’.

INFORTUNIO KJAER: “È l’unica nota dolente. Sicuramente è una dostorsione, ma non conosciamo l’entità. Ci ha creato difficoltà nei primi minuti, perché è un giocatore di spessore, ma la squadra era determinata. Ha voluto dimostrare che si potevano superare i passi falsi con una prestazione convincente e c’è riuscita”.

MESSIAS: “La sua storia è bellissima, ma ha le qualità che servono. Secondo me ha fatto due gol bellissimi. È un giocatore importante, come tanti altri che ho. Bene così, abbiamo tanti impegni ravvicinati e grandi ambizioni. Più scelte possiamo fare e più saranno alti i livelli delle prestazioni”.

Prosegue su Messias: “Io l’ho visto la prima volta due anni fa ed era entrato impressionandomi per la facilità del cambio di passo nell’uno contro uno. L’abbiamo seguito di più e abbiamo capito che aveva le qualità giuste e diverse da quelle dei nostri giocatori. Avendo giocatori con caratteristiche diverse nello stesso ruolo ho la possibilità di scegliere a seconda della partita”.

LEAO E KRUNIC: “Se Leao gioca in mezzo al campo fa più fatica, preferisco tenerlo largo. Krunic è un giocatore intelligentissimo, che non ha segnato, ma ha svolto un grande lavoro. Le partite sono toste e come abbiamo calato il livello abbiamo pagato. Per tenere alto il livello delle prestazioni c’è bisogno di tanti giocatori”.

NAPOLI: “Penso solo alla Salernitana sabato. L’ho vista ieri contro la Juventus ed è molto insidiosa. Non possiamo pensare ad altro. Ho visto poche squadre giocare con il ritmo del Napoli contro la Lazio. Quando sarà affronteremo una squadra veramente forte”.

Le parole di Pioli a ‘Sky’.

RINNOVO: “Ibrahimovic è l’unico giocatore che mi ha mandato il messaggio per il rinnovo dicendomi ‘complimenti mister meritato, ma ora dobbiamo vincere’. È una stagione importante, in cui possiamo avere la soddisfazione anche se gli avversari sono forti. Non siamo la squadra che può fare il compitino, se lo facciamo non andiamo oltre e rischiamo di non essere superiori”.

IBRAHIMOVIC: “È importantissimo. Il suo arrivo ha migliorato un po’ tutti, ma i compagni sono stati altrettanto bravi ad accettare il suo modo di fare. Anche lui deve ringraziare i compagni, perché è tornato il giocatore forte di qualche anno fa. Zlatan ha dato tanto, ma ha ricevuto anche tanto”.

PARTITA: “Se non abbiamo il pallone dobbiamo cercare di recuperarlo prima possibile. Oggi lo abbiamo fatto tutti insieme, se non corriamo tutti è un problema. Oggi sono stati bravi Messias, Krunic e Diaz a non dare punti di riferimento, così come Ibrahimovic a svariare sul fronte d’attacco. Abbiamo fatto una gara giusta”.

MESSIAS: “Le gerarchie cambiano continuamente. Per me sono tutti titolari. Messias è il giocatore che mi aspettavo, ha avuto qualche problema e si è ripreso e se giocavi così nel Crotone puoi farlo anche nel Milan. Ci sono giocatori intelligenti e non, lui fa parte della prima categoria. Può crescere ancora e ha qualità. Sono contento per lui per i due gol”.

KJAER E GABBIA: “Noi una nota stonata ce l’abbiamo sempre. Ha avuto una distorsione, non conosciamo l’entità. Speriamo nulla di grave. Gabbia? Era già ammonito e l’ho tolto per non correre il rischio di un secondo giallo, non per demeriti suoi. Ora recuperiamo Romagnoli, poi Kalulu può fare il centrale”.