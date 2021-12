Pagelle e tabellino di Genoa-Milan, match valido per la quindicesima giornata di Serie A

Inizio shock per il Milan che dopo pochi secondi perde Simon Kjaer per infortunio. Al decimo Ibrahimovic riporta il sorriso in casa rossonera, con una punizione perfetta e rossoneri avanti contro il Genoa. Il primo tempo si chiude con il gol di Messias.

Nel secondo il Milan trova subito il tris ancora con Messias ma il protagonista assoluto della ripresa è Maignan, con due super interventi. La squadra di Pioli batte dunque 3-0 il Genoa di Sheva e rialza la testa.

GENOA

Sirigu 5 – Sulla punizione di Ibra c’è la sensazione che avrebbe dovuto posizionare meglio la barriera. Sul gol di Messias, invece, è lui a non essere al posto giusto.

Vanheusden 5 – Dietro il Genoa è in grossa difficoltà. Difficile salvare qualcuno ma il classe 1999 sembra il meno peggio.

Masiello 4,5 – In difficoltà per gran parte della partita. L’ex Atalanta non riesce a contenere gli attacchi rossoneri. Dall 77′ Bani s.v.

Vasquez 5 – Fin dai primi minuti appare poco attento e distratto. Rischia subito il cartellino e fatica a contenere Messias.

Ghighlione 5 – Spinge poco per via della presenza ingombrante di Theo Hernandez. Anche dietro non sempre è attento.

Sturaro 5 – Ritmi troppo alti per lui. L’ex Juventus fatica a tenere il passo degli avversari. Dal 45′ Hernani 5 – Come il compagno non riesce a rendersi davvero utile.

Badelj 5 – Non riesce a far girare la squadra come sa, sparendo tra le maglie bianche del Milan. Dal 62′ Galdames 5,5 – Il suo ingresso in campo non cambia gli equilibri con il Genoa che continua a faticare a far gioco.

Rovella 6,5 – Il ragazzo è di un’altra pasta rispetto ai compagni e lo fa vedere, giocando a testa alta e provando a servire sempre palloni mai banali. Dal 77′ Portanova 6,5 – Pochi secondi per sfiorare l’eurogol da meta campo ma Maignan è super!

Cambiaso 5,5 – Ha il passo per mettere in difficoltà il Milan ma delle volte si intestardisce, dimenticandosi di avere dei compagni con cui dialogare.

Bianchi 5 – Prova a lottare ma non è facile contro i difensori del Diavolo. Il giovane di Sheva non si rende mai pericoloso. Dal 62′ Pandev 6 – Lotta come un leone, provando anche ad abbassarsi più del dovuto ma stasera è davvero difficile

Ekuban 6 – Con Tomori è difficile andar via in velocità, la sua specialità. Si rende protagonista in negativo quando procura la punizione del gol di Ibra. Ad apertura del secondo tempo sfiora il pari di testa ma trova un super Maignan.

All. Shevchenko 5 – Difficile capire quanto vale Sheva con un Genoa davvero in difficoltà. Il suo giudizio è rimandato ma stasera non merita la sufficienza.

MILAN

Maignan 8 – L’aquila francese torna a volare. E’ super l’intervento sul colpo di testa di Ekuban così come sul quasi eurogol di Portanova. Il brutto infortunio è davvero alle spalle.

Kalulu 7 – Il classe 2000 risponde sempre presente. Da terzino destro o da centrale, le sue prestazioni sono di alto livello. Una giovane garanzia per Pioli.

Kjaer s.v. Dal 3 Gabbia 5,5 – La sua partita inizia male con un cartellino giallo. Pioli non si fida e lo lascia negli spogliatoi Dal 45′ Florenzi 6 – Partita di controllo per l’ex Roma.

Tomori 7 – Torna l’inglese e il Milan alza il muro. Che belli gli anticipi e la rovesciata sulla linea.

Theo Hernandez 6,5 – Crea spesso la superiorità numerica sulla fascia sinistra. Da una sua iniziativa nasce il gol del tre a zero.

Tonali 7 – Grinta, intensità e testa alta per il classe 2000. Non si contano i palloni recuperati, soprattutto nel primo tempo. Dal 77′ Bakayoko s.v.

Kessie 6 – Va al piccolo trotto. Risulta poco appariscente ma l’obiettivo era riuscire a cancellare il disastroso match contro il Sassuolo

Messias 8 – E’ intraprendente fin dal primo minuto. E’ abile nel battere Sirigu con un colpo di testa perfetto. Poi è perfetto col sinistro a trovare il raddoppio.

Diaz 7 – Il dieci torna finalmente ad accendere la luce. Va vicinissimo al gol in più di un’occasione con azioni palla al piede da far stropicciare gli occhi. Appoggia il pallone per il tris di Messias. Dal 77′ Saelemaekers s.v.

Krunic 5,5 – Dopo un primo tempo in cui si limita a fare il compitino, ha un’occasione d’oro: porta spalancata da un errore del Genoa ma spreca tutto. Il bosniaco non mette in campo la solita intensità

Ibrahimovic 7,5 – Re Mida Zlatan trasforma in ora una punizione, sbloccando il match. Da una sua grande giocata nasce il raddoppio di Messias. Dal 60′ Pellegri 6 – Non ha modo per rendersi pericoloso. Aiuta la squadra col fisico

All. Pioli 7 – Il suo Milan vince senza correre rischi. I rossoneri rialzano la testa con il solito Ibra, i gol di Messias e le parate di Maignan.

Sacchi 6 – Dopo un inizio con qualche svista e qualche cartellino non dato, riesce a gestire la partita, portandola a casa senza sbavature

TABELLINO

GENOA-MILAN 0-3

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vásquez; Ghighlione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. A disp.: Marchetti, Semper; Bani, Biraschi, Sabelli; Behrami, Galdames, Hernani, Portanova, Touré; Buksa, Pandev. All.: Shevchenko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Saelemaekers; Leão, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Sacchi di Macerata

GOL: 10′ Ibrahimovic (M), 46′ e 60′ Messias (M)

AMMONITI: 31′ Gabbia (M), 67′ Masiello (G)

ESPULSI: