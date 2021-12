Serie A, il Milan travolge il Genoa | Pari per il Napoli: che sofferenza

Show Milan contro il Genoa dello storico ex Schevchenko, i rossoneri rialzano la testa a Marassi: pari Napoli, che sofferenza col Sassuolo

Si sono chiuse anche le ultime due partite del mercoledì di questo turno infrasettimanale. Buonissima prova per il Milan contro il Genoa, con i rossoneri che hanno regalato spettacolo soprattutto nel primo tempo. Ancora una volta a segno l’immenso Ibrahimovic: è lui a sbloccare la gara al 10′.

Le luci della ribalta, però, sono quasi tutte per Messias, autore di una sontuosa doppietta che non lascia scambio allo storico ex Schevchenko. Più complicata la serata per il Napoli, che viene fermato sul pari dal Sassuolo di Dionisi. Succede tutto nel secondo tempo: Fabian Ruiz e Mertens regalano il doppio vantaggio agli azzurri, ma i padroni di casa non si danno per vinti. Prima accorciano con Scamacca e all’89esimo raggiungono gli ospiti con il colpo di testa di Ferrari.

Serie A, Genoa-Milan 0-3 e Sassuolo-Napoli 2-2: tabellini e classifica

Nel finale esplodono gli animi: espulso Spalletti e annullato il 3-2 di Defrel per fallo precedente di Berardi su Rrahmani dopo una revisione dell’arbitro al Var. Frena, quindi, Spalletti, che non riesce a rispondere al successo dell’Inter contro lo Spezia. Pioli, invece, riparte alla grande.

Di seguito i tabellini delle gare e la classifica.

Genoa-Milan 0-3: 10′ Ibrahimovic (M), 45’+1 e 61′ Defrel (M)

Sassuolo-Napoli 2-2: 51′ Fabian Ruiz (N), 59′ Mertens (N), 71′ Scamacca (S), 89′ Ferrari (S)

CLASSIFICA Serie A: Napoli 36, Milan 35, Inter 34, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio* 21, Hellas Verona 20, Empoli* 19, Sassuolo 19, Torino* 17, Udinese* 15, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.

*Una partita in meno