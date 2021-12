Calciomercato Milan, emergenza infortuni: ritorno di fiamma per gennaio

Calciomercato Milan, i rossoneri di Pioli martoriati dagli infortuni: occorre un rinforzo immediato a gennaio, spunta il nome dal passato

Il Milan, dopo due stop consecutivi, torna a vincere in campionato e riavvicina la vetta della classifica. La lotta scudetto con Napoli e Inter entra nel vivo, ma i problemi per i rossoneri non mancano.

L’emergenza infortuni sta condizionando il Milan di Pioli, le numerose assenze incidono inevitabilmente sul rendimento. E se è vero che l’andamento dei rossoneri è comunque molto positivo, alla lunga il percorso rischia di farsi più accidentato. Tanto che anche da questo punto di vista, la società si guarda attorno sul mercato.

Calciomercato Milan, Pioli trema per Kjaer: ecco il nome per sostituirlo

Preoccupano le condizioni di Kjaer dopo il problema accusato contro il Genoa. Il difensore danese è uscito dal campo in barella e anche stamani, alle successive visite mediche, si è recato in stampelle. Il rischio è quello di una assenza piuttosto lunga e in difesa occorrerà dunque correre ai ripari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sprint Kessie: nuovo colpo di scena

Secondo ‘As’, l’obiettivo potrebbe essere Yerry Mina. Il colombiano, che a sua volta è in via di recupero da un infortunio, era stato già seguito in passato. Ora, all’Everton, sembra non rientrare più nei piani di Rafa Benitez. Così, i ‘Toffees’ potrebbero valutare una sua cessione nel mercato invernale, per provare a monetizzare.