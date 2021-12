Pioli senza pace: gli infortuni il primo avversario Scudetto

Milan senza pace. Pioli perde un altro elemento chiave della rosa, Simon Kjaer. Il nome del danese si va ad aggiungere ad una lunga lista di indisponibili

Sono ormai mesi che il Milan di Stefano Pioli convive con gli infortuni dei propri tesserati. Infortuni di diversa natura, che inevitabilmente stanno condizionando non poco il cammino di Zlatan Ibrahimovic e compagni.

Appare evidente che ci sono calciatori più insostituibili di altri e la partita di ieri, in cui è tornato in campo, al centro della difesa, Fikayo Tomori, ne è una prova. Il Milan ha recuperato il suo centrale inglese, che aveva saltato le sfide contro Fiorentina e Sassuolo. Sfide in cui il portiere di turno era stato chiamato a raccogliere ben sette palloni in fondo al sacco. L’ex Chelsea è solo uno degli ultimi ad avere alzato bandiera bianca in questo inizio di stagione del Milan, che non riesce a svuotare l’infermeria, ma non l’ultimo. Tomori si era fermato alla vigilia del match di Firenze per un’infiammazione al muscolo otturatore.

Stop Kjaer

Ieri purtroppo si è fermato Simon Kjaer. Il Milan, come tutti i suoi tifosi, è in ansia per le condizioni del danese, che ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, nei primi secondi di gioco della sfida contro il Genoa. In mattinata si è sottoposto ad accertamenti e nelle prossime ore conosceremo nel dettaglio quanto grave è il problema dell’ex Palermo ma il rischio che lo stop sia lungo è concreto.

Lunga lista

Kjaer si va ad aggiungere così ad una lunga lista di infortunati, che comprende anche Olivier Giroud e Ante Rebic. L’attaccante francese ha riportato una lesione del bicipite femorale sinistro nel corso del match contro l’Atletico Madrid. Nei prossimi giorni verrà valutato ma visti i tempi ristretti, la sensazione è che il suo 2021 sia davvero finito.

Discorso analogo per il croato, alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Anche lui è atteso da nuovi controlli che faranno un quadro più chiaro ma la speranza di vederlo in campo tra 17 giorni contro il Napoli sono davvero poche.

Chi ha speranze di esserci per la super sfida scudetto di San Siro è, invece, Davide Calabria. Il terzino destro si è fermato in Nazionale per uno stiramento al polpaccio. Il suo recupero procede bene e potrebbe tornare a disposizione a breve.

Il Milan non correrà comunque alcun rischio anche perché Pierre Kalulu sta dimostrando di essere un degno sostituto. Ancora più vicino è il rientro in gruppo di Samu Castillejo, anche lui fermatosi per un problema muscolare durante la sfida contro il Bologna.

Pioli, infine, spera di riabbracciare subito Ismael Bennacer, che ha saltato il Genoa, per una fastidiosa labirintite.

Lotta scudetto condizionata

Il Milan sta imparando a convivere con gli infortuni e gli stop, ormai, davvero di qualsiasi natura. Difficile capire come risolvere il problema ma pensare che sia solo sfortuna sarebbe sbagliato. Da inizio stagione, per problemi più o meno gravi, si sono fermati in tantissimi, da Ibra a Giroud, passando per Kessie, Bennacer, Romagnoli, Tomori, Messias, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Kjaer e Maignan. È evidente che il primo avversario nella corsa Scudetto, più di Inter e Napoli, saranno gli infortuni. Un Milan con la rosa al completo potrà davvero dire la sua fino alla fine.