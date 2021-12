Calciomercato Milan, sprint Kessie: nuovo colpo di scena

Il Milan e Franck Kessie continuano per ora il loro rapporto ma con il contratto in scadenza a giugno il futuro è nebuloso. Contatti intensificati per l’addio

Il Milan torna in campo questa sera contro il Genoa per un turno infrasettimanale che diventa già spartiacque importante per questo momento della stagione. I rossoneri vivono infatti la fase meno brillante da inizio anno, con due pesanti ko di fila in Serie A, e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Spazio in mediana a Franck Kessie che dovrà dare il suo contributo uscendo da un momento anche personale di torpore.

Il mediano ivoriano inoltre è sempre al centro delle vicende di mercato della squadra di Pioli, a causa del contratto in scadenza a giugno 2022. Il rinnovo sembra allontanarsi settimana dopo settimana, nonostante sia ancora tutto relativamente aperto.

Calciomercato Milan, Kessie ancora in bilico: il Real Madrid intensifica la pressione

La distanza tra domanda è offerta resta comunque ampia da colmare e in questa spaccatura potrebbero inserirsi alcuni club esteri. Su tutti dalla Spagna rilanciano con decisione il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Secondo quanto sottolineato da ‘TodoFichajes.com’, i ‘blancos’ avrebbero intensificato le trattative con lo stesso Kessie per cercare di chiudere il suo contratto per la prossima estate.

Maldini ha provato a parole a tener viva la speranza, ma la situazione è tutta da esplorare. Dal Real Madrid sono al lavoro per regalare ad Ancelotti un nuovo tassello che possa subentrare a Casemiro. Al Real sono cauti e non presenteranno un’offerta fino a gennaio, mentre dall’entourage del calciatore sanno dell’interesse dei ‘blancos’ e la decisione sul futuro dovrebbe arrivare ad inizio 2022.