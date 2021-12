CMIT TV | Juventus e Inter, Biasin: “Per Allegri l’impresa più complicata. Marotta…”

Intervenuto alla CMIT TV, Fabrizio Biasin ha parlato specialmente di Juventus ed Inter: dal mercato alla classifica

Dal mercato al campionato, soffermandosi in particolare su Inter e Juventus. Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta alla CM.IT TV. Tra gli argomenti toccati anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Secondo me va avanti una stagione ancora. La Svezia può qualificarsi per il Mondiale e quello secondo me è il suo obiettivo, in più penso che una stagione da una 30ina di partite non da titolare la possa giocare ancora”.

Sull’intervista a Marotta e il punto sull’Inter: “Gli ho chiesto cosa Baccin va a fare in Sudamerica: non mi ha detto che puntano a giocatori particolari, ma per monitorare i profili più interessanti. Ci rientrano i vari Abner, Alvarez e altri, ma da li a dire che ci sono trattative ce ne passa. Dove ci sono situazioni interessanti, l’Inter prova a mettere il becco, ma ce ne passa molto”.

Sulla situazione plusvalenze: “E’ molto intricata, non si sa in cosa finirà questo problema. Presumo possa capitare qualcosa dal punto di vista penale, ma da quello sportivo non mi azzardo e non ne ho idea. A Marotta ho chiesto quale fosse la situazione. Lui mi ha detto che ogni club deve campare sulle plusvalenze e fare plusvalenza è una cosa positiva. Inter teme qualcosa? Lui è stato categorico, ha detto che non ci sono problemi. Rispetto a quanto si dice e quanto accade nelle procure, mi fido di quanto mi ha detto lui”. Discorso rinnovi: “Per Brozovic c’è ottimismo, ma fino ad un certo punto Inter può arrivare. Su Perisic si è ragionato di meno perché sta affrontando sì la sua miglior stagione, ma bisogna guardare a lunga scadenza. Se rinnovi un giocatore come lui devi proporgli almeno un biennale. Cosa può accadere tra un anno? Ci sta che si possa ragionare su un profilo più giovane, a meno che Perisic non decida di accettare un rinnovo a cifre “umane”, dipende però dalle sue volontà. Al momento è difficile fare una previsione, è ancora presto. L’Inter ha altre priorità al momento”.

Futuro Pinamonti: “Lui è molto giovane e ha potenziale per essere un grande giocatore, non so se potrà essere un giocatore dell’Inter, ma ha tutta la stagione per far vedere quanto vale e può chiudere in doppia cifra quest’anno. Insigne a zero? Un giocatore di quella qualità piace a tutti, probabilmente anche all’Inter. Però non riesco a inquadrarlo nel modulo di Inzaghi, la mia sensazione è che ci possano essere questioni mediatiche. Secondo me di concreto non c’è nulla, il futuro di Insigne secondo me è al Napoli“.

Juventus, Biasin: “Per Allegri l’impresa più complessa della carriera”

Sul futuro di Mancini: “Nella malaugurata ipotesi penso possa essere lui il primo a non proseguire l’avventura con la Nazionale e a fare un passo indietro. Penso che in quel caso la Premier possa essere la prima opzione. La Juventus penso possa essere difficile, credo che Allegri sia l’unico a decidere eventualmente ad andare via dalla Juventus”.

Considerazioni post Salernitana-Juventus: “Per Colantuono la missione è più che difficile, il popolo salernitano non si merita questo tipo di gestione delle cose. Ancora oggi non si sa che fine farà la Salernitana con la proprietà e nonostante tutto credo sarà difficile per la Salernitana restare a galla. Allegri deve percorrere la strada dell’ “allegrismo”. Lui riesce sempre a cavarsela, ma in questo caso ci sono diverse difficoltà in più. Atalanta, Napoli, Milan e Inter sembrano in palla e anche la Roma può restare aggrappata. Se vuoi un posto in Champions devi trovare una chiave che al momento la Juve non ha: questa è l’impresa più complicata della carriera di Allegri”.