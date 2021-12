Calciomercato Inter, reparto rivoluzionato: due arrivi e due addii

In estate l’Inter si prepara a vivere una nuova rivoluzione, anche tra i pali. In scadenza di contratto a giugno, il capitano Handanovic potrebbe lasciare Milano visto che il possibile arrivo di Onana da svincolato gli farebbe perdere i galloni da titolare. Anche il suo vice Radu potrebbe fare le valigie per giocare di più e al suo posto Marotta sta vagliando una nuova pista clamorosa… CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU INTERLIVE.