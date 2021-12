Calciomercato Inter, aria di addio: raggiunge Conte

Calciomercato Inter, un nerazzurro pensa all’addio: per il futuro è tentato dal raggiungere Conte al Tottenham

L’Inter riflette sulle prossime mosse di mercato, l’operato di Marotta e Ausilio dipenderà anche dal futuro di alcuni degli attuali protagonisti in nerazzurro.

Sul piatto ancora qualche rinnovo di contratto piuttosto importante. Alla CMIT TV abbiamo parlato della situazione legata al rinnovo di Brozovic, ma il centrocampista croato non è l’unico il cui accordo vada rivisto a breve.

Calciomercato Inter, Perisic tra rinnovo e partenza: i piani del croato

Si parla molto infatti anche del futuro di Ivan Perisic. L’esterno è in scadenza a fine stagione, ma si sta esprimendo forse sui migliori livelli mai visti in nerazzurro. La società non vorrebbe dunque perderlo ed è in trattativa per trattenerlo.

Il giocatore, tuttavia, è aperto a varie opzioni. Secondo Patrick Berger, giornalista di ‘Sport1’, in Germania, non sarebbe interessato ad un ritorno al Wolfsburg. Ma di recente starebbe pensando all’ipotesi Tottenham, dove ritroverebbe Antonio Conte. Intanto l’Inter, come raccontato da Calciomercato.it, vorrebbe cautelarsi con il giovane Abner per la fascia mancina.