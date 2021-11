Inter, questo colpo è una “marottata” | Arriva a parametro zero

L’Inter, che domani affronterà lo Spezia nella quindicesima giornata di Serie A, sarebbe pronto a fiondarsi su un colpo a zero, in perfetto stile Marotta

Tornata pienamente in corsa nella lotta per lo Scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi si sta preparando ad affrontare lo Spezia dell’ex Thiago Motta in un match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Ma, com’è normale che sia, gli occhi sono rivolti anche al calciomercato, presente e futuro.

In particolare, nel reparto avanzato dell’Inter potrebbe cambiare qualcosa, da qui al giugno prossimo. Nel mirino è finito anche Julian Alvarez, bomber e rivelazione del River Plate campione d’Argentina, seguito anche da altri club italiani come Juventus e Milan, tra le altre. Ma non c’è solo l’argentino sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri.

Inter e Marotta sempre vigili su Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne viene, infatti, accostato da mesi all’Inter, visto che il prolungamento di contratto col Napoli, in scadenza alla fine della stagione in corso, non arriva. Le parti continuano ad essere molto distanti e non si registrano passi in avanti, ad oggi. E l’amministratore delegato meneghino, Beppe Marotta, è sempre molto attento alle possibilità a parametro zero.

“Insigne credo possa andare via, vuole firmare l’ultimo contratto importante della sua vita – il parere del giornalista Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’ – Davvero, a fine anno, può andare via dal Napoli e mi sembra una ‘marottata’ (in riferimento all’Ad dell’Inter, Beppe Marotta, ndr) il colpo Insigne, un affare a parametro zero. Bisognerà anche capire cosa farà Lautaro Martinez a fine stagione”.