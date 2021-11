CMIT TV | Alvino: “Vado controtendenza, accordo Insigne-Napoli!”

Carlo Alvino è intervenuto a Calciomercato Show. Il noto giornalista ha chiaramente parlato di Napoli, soffermandosi sul rinnovo di Lorenzo Insigne

Nel corso di Calciomercato Show, è intervenuto Carlo Alvino. Il noto giornalista si è soffermato a parlare di Napoli.

Lente di ingrandimento puntata sul rinnovo di Lorenzo Insigne. Come raccontato nei giorni scorsi tra le parti stiamo assistendo ad una situazione di stallo

L’ottimismo di Alvino

Alvino si è detto ottimista in merito al prolungamento di contratto di Insigne: “E’ una domanda da un milione di dollari ma non mi sottraggo – ammette il giornalista -. Io credo che alla fine Lorenzo troverà l’accordo con il Napoli, vado in controtendenza, anche se le parti oggi sono distanti. Vado controtendenza perché conosco l’amore di Lorenzo per il Napoli e per la maglia che indossa e conosco anche quanto amore ci sia di De Laurentiis per Insigne.

All’orizzonte non sembrano esserci notizie che vanno verso il rinnovo ma io sono un inguaribile romantico e penso che si possa arrivare a questa firma. Bisognerà poi capire chi sarà davvero capace di mettere sul tavolo un’offerta importante. Io faccio fatica a pensare che la storia tra Insigne e il Napoli possa concludersi a giugno”.