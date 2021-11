Dopo la notte magica al Marassi, l’agente di Felix Afena-Gyan è intervenuto alla nostra CMIT TV: rivelazione su Jose Mourinho

La notte al Marassi Felix Afena-Gyan se la ricorderà sicuramente per tutta la vita. Il gioiellino classe 2003 sta conquistando tutti con la Roma e la sensazione è che sotto la guida di Jose Mourinho possa raggiungere livelli molto alti. A poche ore dalla magica doppietta, il suo agente, Oliver Arthur, è intervenuto alla CMIT TV di Calciomercato.it.

GENOA-ROMA – “Non ci aspettavamo che arrivasse tutto così in fretta, ma siamo felicissimi”.

POST PARTITA – “Ci siamo sentiti nello spogliatoio, è stato un momento di grande felicità. Felix mi ha ringraziato, non si aspettava tutto quel calore da parte del gruppo giallorosso”.

CMIT TV | Ag. Felix: “Pensavamo che Mourinho non amasse i giovani”

IL DAY AFTER – “Nella giornata di oggi è stato molto bello vedere la soddisfazione, il fatto anche che Mourinho abbia tenuto fede alla promessa fatta per le scarpe. Il rapporto fra Felix e Mourinho è molto solido. Oggi Felix è andato comunque con i suoi compagni in Primavera, un sintomo del fatto che non bisogna montarsi la testa, ma si continua a lavorare”.

REGALO PER FELIX – “Non posso dirvi quale sarà il mio regalo, ma presto gli farò una grandissima sorpresa”.

MOURINHO – “Siamo rimasti sorpresi: i media inglesi dicevano che Mourinho non amasse i giocatori giovani. Invece non è così: Mourinho ha subito detto a Felix che è un buon giocatore”.