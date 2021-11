Allarme per Chelsea-Juventus: in due saltano l’ultimo allenamento

Allarme in vista di Chelsea-Juventus: in due hanno saltato l’ultimo allenamento, sicuro almeno un forfait

Possibile doppio forfait in vista di Chelsea-Juventus. Due calciatori hanno saltato l’ultimo allenamento prima della sfida Champions League in programma domani sera a Londra e potrebbero non essere a disposizione.

“Mateo Kovacic e Kai Havertz sono stati i due assenti del Chelsea dall’ultimo allenamento prima della sfida di Champions League di martedì con la Juventus – si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito dei Blues -. Kovacic rimane indisponibile dopo aver saltato le ultime quattro partite per un infortunio al tendine del ginocchio”. Problema muscolare per il tedesco uscito malconcio dalla sfida contro il Leicester.

Tuchel ha annunciato in conferenza il forfait del centrocampista ex Inter, mentre resta da vedere la disponibilità di Havertz: “Ha sentito tirare i muscoli posteriori ed è in dubbio”.