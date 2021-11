Chelsea-Juve, Allegri: “Kean o Morata? Ecco come andrà” | De Ligt sogna

La Juventus non si ferma e dovrà subito affrontare l’appuntamento in Champions contro il Chelsea. Allegri ha parlato in conferenza

Massimiliano Allegri si prepara alla sfida contro il Chelsea, con tutta l’intenzione di dare continuità al risultato positivo contro la Lazio di campionato.

Il tecnico si è presentato davanti ai giornalisti in conferenza stampa, rispondendo anche alla domanda di Calciomercato.it. L’allenatore non scioglie i dubbi su chi giocherà in attacco: “Kean può partite titolare domani? O gioca Kean o gioca Morata. O altrimenti fanno un tempo ciascuno. A Roma quando è entrato ha fatto molto bene. Ma anche Morata ha fatto una prestazione positiva”. Insomma, anche da sciogliere il ballottaggio offensivo, ma con l’intenzione di dare spazio a entrambi i calciatori.

Chelsea-Juventus, da Allegri a de Ligt: sogno Champions League

Non solo Massimiliano Allegri. A parlare alla vigilia del Chelsea è stato anche Matthijs de Ligt. L’ex Ajax ha risposto così alla domanda di Calciomercato.it: “Sogni di vincere la Champions con la maglia della Juve? Sì certo, la Champions è una competizione che tutti vorrebbero vincere. Ma non è facile, dobbiamo lavorare al meglio e dare sempre il nostro massimo in campo. Adesso bisogna continuare a migliorare di partita in partita”.