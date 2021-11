Chelsea-Juventus, i convocati di Allegri: cinque assenze per i bianconeri

Chelsea-Juventus è alle porte e sono appena stati comunicati i convocati di Massimiliano Allegri. Il tecnico si avvicina al big match con cinque assenze

Chelsea-Juventus è una partita che porta con sé un grande fascino. I bianconeri hanno già chiuso la pratica, qualificandosi alle fasi finali della Champions League.

Massimiliano Allegri, in ogni caso, è alla ricerca di risposte e continuità sul campo, dopo l’ottima vittoria contro la Lazio in trasferta. Il tecnico ha recuperato Paulo Dybala, ma dovrà fare a meno di cinque calciatori nella sfida contro i Blues: si tratta di Giorgio Chiellini, Danilo, Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno imminente | Sfida a tre per l’addio

Chelsea-Juventus, recuperi e assenze di Allegri: da Dybala a Chiellini

Niente da fare, quindi, per Giorgio Chiellini, ma non ci sono solo cattive notizie per Allegri. Infatti, torna in lista Dybala, uno degli uomini più importanti per il tecnico livornese. Allarme rientrato anche per Dejan Kulusevski. Di seguito la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, De Winter;

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski;

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean.