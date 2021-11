Calciomercato Juventus, ritorno imminente | Sfida a tre per l’addio

La Juventus lavora al colpo in uscita sul calciomercato. Tre club si sfidano per chiudere la trattativa, con i bianconeri pronti a salutare il calciatore

La Juventus studia le soluzioni per il suo futuro tra possibili entrate e uscite. Uno dei calciatori che dovrebbe lasciare il club bianconero è sicuramente Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese è ormai ai margini della sua avventura a Torino. I continui infortuni, gli equivoci tattici e una continuità mai realmente arrivata lo avvicinano sempre di più all’addio, con diversi club che sono interessati a portare a casa le sue prestazioni. In Inghilterra se ne parla molto: il suo ritorno in Premier League ora pare certamente l’ipotesi più probabile. Molte squadre lo cercano e ora un suo approdo nel massimo campionato inglese è tutt’altro che improbabile.

Calciomercato Juventus, Ramsey e il ritorno in Premier League: non solo Arsenal

Il ‘Daily Mail’ fa il punto della situazione, riportando come attualmente la tripla pista inglese sia la più probabile per il futuro del ragazzo. Innanzitutto, occhio al Newcastle, club che dopo l’arrivo di Pif non avrebbe problemi a soddisfare le esigenze d’ingaggio del centrocampista. Al contrario del Tottenham: come riporta il ‘Mirror’, ora quindi gli Spurs potrebbero orientarsi su nuovi obiettivi. Problemi salariali anche per l’Arsenal che, quindi, vede allontanarsi un clamoroso ritorno.