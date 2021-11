ESCLUSIVO | Rivoluzione Genoa, nuovo uomo mercato in arrivo

Non soltanto Milito, alla ricerca di nuovi innesti a livello dirigenziale in ottica calciomercato Genoa spunta un nome dalla Germania

C’è aria di rivoluzione in casa Genoa. Oggi il gruppo 777 Partners ha presentato il nuovo presidente Alberto Zangrillo, ma presto potrebbero esserci altre novità a livello dirigenziale.

In conferenza stampa lo stesso Zangrillo ha fatto il nome di Diego Milito, non escludendo il suo ritorno in rossoblu. Un mese fa, con l’addio di Marroccu, era stato promosso Carlo Taldo dalla Primavera nel ruolo di direttore sportivo. Dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, emerge che il club ligure sta pensando di affiancargli un dirigente di stampo internazionale. Tra i principali candidati al ruolo c’è Sebastian Schindzielorz: si tratta di un ex calciatore tedesco di origini polacche che ha militato anche in Norvegia e in Grecia e che ha fatto un grandissimo lavoro con il Bochum riportandolo in Bundesliga dopo oltre un decennio.