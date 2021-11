CM.IT | Calciomercato Napoli, Insigne tra rinnovo e addio: le ultime

Continua a tenere banco la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne: le ultime di Calcioemercato.it sul capitano del Napoli

Non si registrano sostanziali novità sul fronte rinnovo per Lorenzo Insigne. Il suo agente, Vincenzo Pisacane, ha raccolto gli interessamenti provenienti dall’Europa e anche oltre Atlantico ma senza che ci siano offerte concrete che abbiano indotto il capitano azzurro a cambiare priorità, anche perché l’idea di sbarcare a Toronto affascina ma non ancora persuade.

Si aspetta ancora il passo di Aurelio De Laurentiis: un’attesa che sta diventando sempre più lunga per avere qualcosa di più di una semplice chiacchierata. Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, il patron azzurro sta anche provando a dimostrare alla famiglia di Insigne tutta la volontà di trattenerlo a Napoli, cercando una mediana rispetto alle volontà di miglioramento contrattuale manifestate dal procuratore di Insigne ed a quelle che sono le possibilità del club azzurro in questa fase. Ci sono stati contatti anche negli ultimi giorni per provare a trovare un passo in più che al momento, però, ancora manca.