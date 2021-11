Calciomercato Juventus, i top club tentano Chiesa: le condizioni per l’addio

Calciomercato Juventus: il Chelsea e non solo tentano Federico Chiesa. Le condizioni per l’addio ai bianconeri

La Juventus riparte da Salerno senza Federico Chiesa. Allegri dovrà infatti fare a meno del gioiello bianconero fino al 2022: circa un mese di stop che terrà il talento lontano dai campi per tutto il mese di dicembre.

Un’ulteriore tegola per Allegri nel momento più difficile delle sue due gestioni sulla panchina bianconera. La Juve è infatti reduce dalla figuraccia di Londra e dal ko in campionato contro l’Atalanta. Il quarto posto in classifica è già lontano 7 punti. I bianconeri non possono più sbagliare e nel frattempo si infiammano rumors e indiscrezioni di calciomercato. Anche su Chiesa: già nella scorsa estate, dopo il trionfo ad Euro 2020, i principali top club europei avevano messo gli occhi sul gioiello della Juve. Chelsea e non solo sono ora alla finestra e monitorano con grande attenzione la situazione in casa bianconera: ecco le condizioni per l’addio di Chiesa.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Plusvalenze, altri club coinvolti oltre la Juve: rischio penalizzazioni

Calciomercato Juventus, Chiesa è incedibile ma…

Chiesa è ovviamente ritenuto incedibile dalla Juventus e una delle colonne del presente e futuro del nuovo corso bianconero. Tuttavia, anche il fresco campione d’Europa ha vissuto una prima parte di stagione piuttosto complicata, anche nei suoi numeri personali. L’ex Fiorentina ha infatti collezionato 3 gol e 3 assist nelle 16 presenze fino all’infortunio: il giocatore è stato spesso ripreso tatticamente da Allegri e ha faticato a trascinare l’attacco come aveva ormai abituato nella sua prima annata a Torino e agli Europei.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | La carta che non dovrebbe esistere tra la Juve e CR7

In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, Chiesa potrebbe essere il grande sacrificato in casa bianconera. Il Chelsea e la Premier League sono in agguato. In ogni caso, serviranno almeno 100 milioni di euro per convincere la Juventus.