La Juventus ‘trema’, all in su Chiesa: lo vuole il presidente

Le cose alla Juventus stanno andando fin troppo a fasi alterne in questo inizio di stagione e in questa insenatura vorrebbe inserirsi Florentino Perez per un gioiello di Allegri

La gestione delle ultime stagioni della Juventus ha fatto storcere il naso a molti, sia dal punto di vista tecnico che economico. Neanche il ritorno di Massimiliano Allegri ha restituito al campionato italiano la squadra capace di vincere ben 9 scudetti consecutivi. I bianconeri infatti non sono più tra i favoriti ed anche in Champions League, nonostante un girone fin qui ben giocato, sembrano tra le compagini in grado di ambire alla vittoria finale.

Lo sa bene Florentino Perez, che col suo Real Madrid vorrebbe provare ad approfittare della situazione di incertezza per insinuarsi alle spalle di un talento della Juventus.

Calciomercato Juventus, Florentino Perez ci prova: nel mirino Federico Chiesa

Stando a quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’, per il momento Adrien Rabiot (che piace in Premier League) e Matthijs de Ligt hanno già chiesto di partire e Federico Chiesa è un altro candidato a fare le valigie. Il portale iberico evidenzia proprio come Perez voglia approfittare della situazione per tornare forte sull’esterno della nazionale. Il club iberico infatti non lo avrebbe perso di vista e ne ha monitorato gli evidenti progressi dell’ultimo anno.

Chiesa è tra i migliori al mondo nel ruolo, e all’Allianz Stadium potranno fare poco per trattenerlo senza un cambio di rotta. Al Bernabeu valutano la possibilità di ingaggiare il fantasista juventino, che costerebbe circa 60 milioni di euro. Lo stesso Carlo Ancelotti si è incaricato di sgomberare gli ultimi dubbi sull’affare, raccomandandone l’acquisto perchè secondo lui avrebbe un impatto immediato.