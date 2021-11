Svolta totale per il calciomercato Juve: annuncio esplosivo

Potrebbe arrivare una svolta totale per il calciomercato della Juventus nel prossimo futuro: annuncio esplosivo su un calciatore bianconero

Momento molto complicato quello che sta attraversando la Juventus. È arrivata un’altra sconfitta – la seconda consecutiva dopo quella con il Chelsea – nello scontro diretto con l’Atalanta. La partita era assolutamente fondamentale per non aumentare il distacco dalla ‘Dea’ in ottica quarto posto, reale obiettivo della ‘Vecchia Signora’.

Ma la squadra non si è dimostrata all’altezza, subendo il corto muso rifilato dagli uomini di Gasperini. La stagione è lunga e c’è ovviamente tempo per risalire la china. Con queste prestazioni, però, l’ingresso nella Coppa dalle grandi orecchie non può che essere a rischio e i tifosi sono alquanto preoccupati. La società, dal canto suo, riflette anche in sede di calciomercato, dove sarà necessario mettere in pratica diverse manovre. Arriva, intanto, un annuncio esplosivo su Federico Chiesa.

Calciomercato, ribaltone Juve: annuncio choc su Chiesa

L’esterno bianconero ultimamente sta rendendo al di sotto delle aspettative. Resta uno degli elementi imprescindile per la Juventus, ma il rapporto con Allegri sembra non essere decollato. La gestione in campo del tecnico livornese non soddisfa pienamente l’ex Fiorentina, perciò si sono riaccesi i rumors su un possibile trasferimento.

A questo proposito, stando a quanto riferisce l’insider di mercato Terry Flewers sul proprio profilo Twitter, ci sarebbe già un accordo di massima con il Chelsea di Tuchel, club accostato al classe ’97 già negli scorsi mesi. L’operazione potrebbe concretizzarsi in estate e sarebbe un clamoroso ribaltone in casa Juventus.